Экс-мэр Махачкалы приговорен к четырем годам колонии‍

CA-NEWS (CA) - Советский районный суд Махачкалы приговорил экс-мэра города Мусу Мусаева к четырем годам колонии. Об этом сообщил РИА Новости представитель суда.

Мусаеву также запретили в течение трех лет занимать должности государственной муниципальной службы.

В северокавказской республике с февраля начала работать специальная комиссия силовиков из Москвы. За это время в регионе за коррупцию задержали верхушку правительства — уже бывшего премьер-министра, двух его замов и министра образования, а также экс-руководителя главного бюро медико-социальной экспертизы и замглавы таможни. В большинстве случаев задержанным вменяется коррупция.

Так, одним из задержанных чиновников стал Муса Мусаев. Его арестовали в январе. По версии следствия, в марте 2016 года он, зная, что участок площадью около 17,5 гектара является собственностью республики, незаконно передал его во владение частной компании за 1,1 миллиона рублей. При этом рыночная стоимость этой земли, по заключению экспертизы, превышает 81 миллион рублей.

Кроме того, Генпрокуратура нашла многочисленные нарушения в работе республиканских управлений Росприроднадзора и Росреестра. Ущерб от незаконной передачи земель и недвижимости в Дагестане оценили в более чем в 143 миллиона рублей.

По мнению экспертов, борьба с коррупцией в Дагестане началась с подачи нового врио главы республики Владимира Васильева. В одном из выступлений, уже будучи на новой должности, Васильев раскритиковал "безобразную" работу правительства республики, бюджет которой на 75 процентов дотируется из федерального центра. Позднее он отправил правительство в отставку.