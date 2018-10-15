В Астане прошел детский модный показ, победителем которого стала 14-летняя дизайнер

CA-NEWS (KZ) - В Астане состоялся международное шоу-показ Kazakhstan Kids Fashion Show 2018.

Как сообщает пресс-служба акимата города, столицу Казахстана посетили 22 мировых эксперта индустрии моды из 16 стран мира: фэшн-продюсеры, организаторы недель моды, директора модных журналов, именитые кутюрье, дизайнеры, фотографы, модели и парфюмисты. Среди основных гостей были Rocco Leo Gaglioti – создатель и продюсер телевизионного онлайн-журнала FNL Network (Лос-Анджелес, США), Sebastiano Giorgi – редактор фэшн-журнала «Gazetta Italia» (Милан, Италия), Stefanow Katarzina Anna – президент Berlin Fashion Week и другие.

На показе была представлена детская одежда как начинающих, так и известных за пределами страны казахстанских брендов: «Aspara» (Айдархан Калиев), «I Am Different» (Зарина Акшулакова), «Mimioriki» (Майя Жуманбекова), «Kunkei» (Сабина Жанзакова), а также дебютный показ 14-летнего дизайнера Roni (Вероника Иванченко).

Также свои коллекции представили иностранные дизайнеры: кутюрье и представитель прет-а-порте класса люкс Christophe Guillarme (Париж, Франция), автор бренда «Balossa» – одних из лучших рубашек в мире – Indra Kaffemanaite (Милан, Италия) и Yekaterina Ivankova (Флоренция, Италия) – итальянский дизайнер родом из Казахстана.

В этом году в проекте приняли участие 60 моделей – дети в возрасте 4-18 лет. Отмечается, что IV сезон проекта был особенным: гостей мероприятия ожидало несколько сюрпризов. Один из них – фотовыставка в рамках сотрудничества с Европейским союзом. Участники проекта перевоплотились в культовых личностей Европы разных времен и народов. Среди них были художники, актрисы, модели и спортсмены.

Еще один сюрприз – замена традиционного 20-метрового подиума на масштабную сцену с LED-экранами и импровизированный световой 6-метровый подиум.

В рамках мероприятия мировые эксперты выбрали дизайнера, приглашенного на неделю моды в Австрию. Победителем стала 14-летний дизайнер Вероника Иванченко.