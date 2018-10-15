Казахские мелодии прозвучали в Царицыно

CA-NEWS (KZ) - В Москве в Екатерининском зале Большого дворца музея-заповедника «Царицыно» состоялся концерт «Музыкальный мир Казахстана».

Как сообщает пресс-служба посольства РК в России, открывая вечер, посол Имангали Тасмагамбетов отметил, что для двух стран культурно-гуманитарное сотрудничество, которому главы государств придают большое значение, является важным направлением.

«Нас объединяет единое духовное пространство, мы близкие и братские народы. И отрадно, что сегодня в легендарном зале прозвучит музыка в исполнении мэтров казахского искусства», - сказал дипломат.

Директор «Царицыно» Елизавета Фокина выразила мнение, что подобные посольские вечера - прекрасная возможность прикоснуться к культуре разных стран.

«Любой концерт – это обмен уникальной человеческой энергией, и для нас очень ценно и дорого пригласить выступить в стенах Царицыно лучших исполнителей из Казахстана. Музыка Казахстана в этот вечер объединила нас, еще раз напомнив о том, что для культуры не существует границ», – подчеркнула она.

Шедевры казахской и мировой музыкальной классики зрителям представили оперная певица, Народная артистка Казахстана и Татарстана, лауреат Государственной премии РК Нуржамал Усенбаева, казахский тенор, народный артист СССР Алибек Днишев, Заслуженная артистка РК Айгуль Улкенбаева (домбра), лауреаты республиканских и международных конкурсов Ида Каплан (фортепиано), Айгуль Косанова (вокал), инструментальная группа кобызистов «Алтын орда».