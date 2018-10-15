РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  16 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Казахские мелодии прозвучали в Царицыно

CA-NEWS (KZ) - В Москве в Екатерининском зале Большого дворца музея-заповедника «Царицыно» состоялся концерт «Музыкальный мир Казахстана».

Как сообщает пресс-служба посольства РК в России, открывая вечер, посол Имангали Тасмагамбетов отметил, что для двух стран культурно-гуманитарное сотрудничество, которому главы государств придают большое значение, является важным направлением.

«Нас объединяет единое духовное пространство, мы близкие и братские народы. И отрадно, что сегодня в легендарном зале прозвучит музыка в исполнении мэтров казахского искусства», - сказал дипломат.

Директор «Царицыно» Елизавета Фокина выразила мнение, что подобные посольские вечера - прекрасная возможность прикоснуться к культуре разных стран.

«Любой концерт – это обмен уникальной человеческой энергией, и для нас очень ценно и дорого пригласить выступить в стенах Царицыно лучших исполнителей из Казахстана. Музыка Казахстана в этот вечер объединила нас, еще раз напомнив о том, что для культуры не существует границ», – подчеркнула она.

Шедевры казахской и мировой музыкальной классики зрителям представили оперная певица, Народная артистка Казахстана и Татарстана, лауреат Государственной премии РК Нуржамал Усенбаева, казахский тенор, народный артист СССР Алибек Днишев, Заслуженная артистка РК Айгуль Улкенбаева (домбра), лауреаты республиканских и международных конкурсов Ида Каплан (фортепиано), Айгуль Косанова (вокал), инструментальная группа кобызистов «Алтын орда».

print
  • Депутаты предлагают Нацбанку дать возможность казахстанцам приобретать жилье по программе 7-20-25» на вторичном рынке
  • Международная компания установила на обочине дорог Бухары мусорные контейнеры
  • Ким Чен Ын получил приглашение посетить Монголию
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×