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  16 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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От рака скончалась известная узбекская певица Азиза Ниёзметова

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане 14 октября на 46-м году жизни скончалась известная узбекская певица Азиза Ниёзметова. Об этом сообщили местные СМИ.

Сообщается, что певица долгое время боролась с раком. Больше года Азиза Ниёзметова проходила курс лечения в Индии, но к сожалению болезнь прогрессировала.

Свои последние дни Ниёзметова провела в Узбекистане в родном Хорезме.

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