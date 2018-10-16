От рака скончалась известная узбекская певица Азиза Ниёзметова
- Узбекистан, общество
- 10:59, 16 октября 2018
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CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане 14 октября на 46-м году жизни скончалась известная узбекская певица Азиза Ниёзметова. Об этом сообщили местные СМИ.
Сообщается, что певица долгое время боролась с раком. Больше года Азиза Ниёзметова проходила курс лечения в Индии, но к сожалению болезнь прогрессировала.
Свои последние дни Ниёзметова провела в Узбекистане в родном Хорезме.
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