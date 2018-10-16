От рака скончалась известная узбекская певица Азиза Ниёзметова

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане 14 октября на 46-м году жизни скончалась известная узбекская певица Азиза Ниёзметова. Об этом сообщили местные СМИ.

Сообщается, что певица долгое время боролась с раком. Больше года Азиза Ниёзметова проходила курс лечения в Индии, но к сожалению болезнь прогрессировала.

Свои последние дни Ниёзметова провела в Узбекистане в родном Хорезме.