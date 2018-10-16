Юлдуз Усманова дала бесплатный концерт на хлопковом поле

CA-NEWS (UZ) - Народная артистка Узбекистана Юлдуз Усманова бесплатно выступила для фермеров-хлопкоробов на хлопковом поле в Джизакской области.

Как сообщили местные СМИ, Юлдуз Усманова дала концерт в одном из хлопковых полей Джизакской области.

Концерт был организован по инициативе "Узбекконцерта". Вместе с Юлдуз Усмановой выступил юморист Шукурилло Исроилов.