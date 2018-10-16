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  16 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Из Волгограда отправят по Каспию в Узбекистан газовое оборудование весом 400 тонн

CA-NEWS (UZ) - Водным путем в Узбекистан переправят из Волгограда крупногабаритные промышленные агрегаты весом 400 тонн, изготовленные на волгоградском машиностроительном предприятии, сообщили волгоградские СМИ.

В понедельник, 15 октября, ОАО "Волгограднефтемаш" отгрузило уникальное крупногабаритное газовое оборудование для строящегося в Кашкадарьинской области Узбекистана завода по производству жидкого синтетического топлива на базе Шуртанского газохимического комплекса, сообщил Интерфаксу заместитель генерального директора предприятия Виталий Лукьянов.

"Специалисты "Волгограднефтемаша" разработали и произвели по индивидуальному заказу два азотных и два воздушных скруббера, которые будут эксплуатироваться в составе установки разделения воздуха завода GTL-технологии по переводу газа в жидкое состояние. Оборудование предназначено для очистки и охлаждения рабочей среды - воздуха и азота. Азот и воздух поступают в эти аппараты снизу, и за счет подачи сверху охлажденной воды через особые насадки происходит абсорбция среды, поглощение вредных составляющих и получение чистого продукта", - сказал В.Лукьянов.

Он отметил, что общий вес оборудования составляет более 400 тонн, срок его службы - не менее 20 лет. Скрубберы будут доставлены заказчику водным путем через Каспийское море.

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