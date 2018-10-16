В аэропорту Екатеринбурга задержали партию костюмов из Узбекистана, которые везли на Неделю моды

CA-NEWS (UZ) - В аэропорту Екатеринбурга предприниматели из Узбекистана пытались пронести 60 килограммов мужских костюмов без декларации. Эти костюмы, судя по всему, на Неделю моды так и не попадут.

Кольцовские таможенники задержали двоих предпринимателей из Узбекистана, которые пытались пронести и не задекларировать большую партию костюмов. Как рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления, мужчины везли больше 60 килограммов мужских костюмов.

"С внушительным багажом пассажиры из Узбекистана отправились в «зеленый коридор», — сообщили в пресс-службе таможни. — При досмотре таможенники выяснили, что в багаже 48 костюмов, десять из которых детские". Нарушители рассказали, что везут образцы товаров на Евразийский форум моды, который в эти дни проходит в Екатеринбурге.

Как сказали на таможне предприниматели, они не знали, что необходимо декларировать товар. Хотя в то же время один их коллега отправился в «красный коридор» и заявил, что у него есть товар, который нужно письменно декларировать.

Костюмы у предпринимателей изъяли и завели административное дело. Теперь суд решит, нужно ли возвращать им эти вещи.

Евразийский форум моды, куда стремились попасть предприниматели, пройдёт в Екатеринбурге с 17 по 19 октября. Представители фешен-индустрии соберутся на выставочных и торговых площадках, проведут семинары и даже устроят показ мод.