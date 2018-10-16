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  16 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Глава МИД Монголии предложил организовать бизнес-форум в Лондоне

CA-NEWS (MNG) - Глава внешнеполитического ведомства Монголии Дfvlbys Цогтбаатар 11 октября провел рабочую встречу с членом нижней палаты парламента Великобритании, государственным министром по вопросам инвестиции Департамента по международной торговле Грэм Стюартом, сообщает Montsame.

На встрече стороны обменились мнениями по вопросам нынешних состояний и перспективах развития торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, также по вопросам региональных и международных отношений. Глава МИД Монголии так же предложил организовать в следующем году в Лондоне бизнес-форум для того, чтобы поддержать партнерство предпринимателей двух стран.

Министр Д.Цогтбаатар подчеркнул важность расширения дружественных отношений и сотрудничества во всех сферах, внедрения в Монголии инвестиции, ноу-хау, высокой технологии Великобритании и попросил обратить внимание на сохранение Генерального соглашения о льготах (GSP+) Европейского союза, согласно которому монгольские товары и продукты поставляются на рынок Великобритании, и после выхода Великобритании из состава Европейского союза.

Государственный министр по вопросам инвестиции Департамента по международной торговле Грэм Стюарт выразил поддержку предложениям министра Д.Цогтбаатара и подтвердил возможность предоставить монгольским предприятиям финансирование в размере 200 млн фунт стерлингов от Агентства экспортного финансирования Великобритании.

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