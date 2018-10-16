Русская православная церковь прекратила общение с Константинопольским патриархатом

CA-NEWS (CA) - Русская православная церковь 15 октября объявила о полном прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом, который на прошлой неделе принял решение, открывающее путь к автокефалии, то есть самостоятельности, Украинской церкви, сообщает Reuters.

Об этом сказал журналистам митрополит Иларион после синода РПЦ, который прошел в Минске.

“Было принято решение о полном разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом, - сказал Иларион. - Это было вынужденное решение”.

РПЦ объявила о разрыве евхаристического общения, то есть об отказе от участия в церковных таинствах и от совместных служб, после того как синод Константинопольского патриархата в четверг сообщил о снятии анафемы с главы Украинской православной церкви Киевского патриархата, отделившейся от российской церкви после обретения Украиной независимости, и главы Автокефальной церкви.

Киев говорит, что эти решения возвращают церквям их каноничность, позволяют объединиться в единую православную церковь и после этого получить документ о независимости.

“Все эти решения являются беззаконными с точки зрения РПЦ”, - сказал Иларион, по словам которого константинопольский патриарх встал на сторону раскольников. “Пока эти беззаконные решения остаются в силе мы не сможем находиться в общении с этой церковью, которая остается в расколе”, - добавил он.