В Таджикистане за 5 лет выданы кредиты на $7,8 млрд

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане за 5 лет коммерческие банки и кредитные организации выдали кредиты на 49 млрд сомони ($7,8 млрд). Об этом, открывая в Душанбе международный форум предпринимательства, сообщил президент республики Эмомали Рахмон, передает издание Авеста.

По его словам, почти 27 млрд сомони ($4,3 млрд), то есть 55%, приходится на промышленное предпринимательство.

«Тем не менее, нехватка свободных банковских средств, высокие процентные ставки кредитов и недостаточный доступ предпринимателей к финансовым средствам заставляет принимать дополнительные меры. Национальный банк должен провести исследование для того, чтобы в банковскую систему поступали отечественные и иностранные инвестиции, а также принять действенные меры», - заявил глава Таджикистана.

«Для того, чтобы расширить доступ на кредиты, законодательство страны было усовершенствовано, в том числе был разработан проект закона «О залоге на недвижимость». В то же время в Министерстве юстиции был создан электронный реестр регистрации залога на недвижимость», - сказал Э.Рахмон.

Он отметил, что устойчивая деятельность банковской системы является основополагающей в обеспечении финансовой стабильности и экономического развития страны. В этой связи для укрепления механизмов надзора за финансовой устойчивостью был создан национальный совет финансовой стабильности Таджикистана для предотвращения и устранения отрицательного влияния возможных рисков на финансовую систему страны.

«Правительство страны всегда в поисках эффективных путей улучшения инвестиционного климата и предпринимательства, реформы в этой сфере будут и дальше продолжены до тех пор, пока частный сектор страны, сектора национальной экономики и отечественные производители не будут на международном уровне и конкурентоспособными, и инвестиционный климат будет положительным. Хотя в последние годы Таджикистан улучшил свои показатели в международном отчете «Ведение бизнеса», но имеются ещё такие сферы, как система инженерных подключений, упрощение процедуры прекращения предпринимательской деятельности, а также малые субъекты предпринимательства, доступ к кредитам и другие показатели, которые требуют совершенствования. В связи с этим Государственному комитету по инвестициям и управлению государственным имуществом поручается совместно с соответствующими структурами разработать правовые критерии и представить на рассмотрение правительству страны», – заявил президент.