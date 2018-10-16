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  16 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Душанбе задержан «адвокат», подозреваемый в мошенничестве

CA-NEWS (TJ) - В Душанбе задержан мужчина, подозреваемый в мошенничестве, представляясь адвокатом.

По данным Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Таджикистана, Самихов Мавлутджон Курбонович представлялся адвокатом по судебным делам и таким образом входил в доверие граждан.

Так, в феврале он, войдя в доверие гражданки Чухригул Шириновой и ее сына Махмадраджаба Ширинова, обещал оказать содействие в освобождении от уголовной ответственности мужа Шириновой Рахматулло Ширинова.

За свои «услуги» «адвокат» взял у Шириновых 45 тыс. сомони, но никаких действий не предпринял. Он был задержан в момент возврата семье 45 тыс. сомони.

В отношении М.Самихова возбуждено уголовное дело по статье 247 ч.3 (Мошенничество) Уголовного кодекса Таджикистана, ведется следствие.

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