В Кельзене полиции удалось освободить девушку, взятую в заложницу на железнодорожном вокзале

CA-NEWS (CA) - Полицейскому спецназу удалось обезвредить вооруженного мужчину, захватившего заложницу на железнодорожном вокзале Кельна. По сообщению полиции Кельна, нападавший тяжело ранен и сейчас находится в реанимации, передает Би-Би-Си.



Пострадала и заложница, у нее легкие ранения, сообщили в городской полиции. Перед штурмом были слышны два взрыва.

Ранее сообщалось, что вооруженный мужчина удерживает заложницу на железнодорожном вокзале Кельна. На месте происшествия были слышны выстрелы.

По информации правоохранительных органов, заложница была захвачена в аптеке, расположенной на территории вокзала.

Некоторые пользователи соцсетей также сообщали о запахе гари в районе вокзала и о том, что, помимо полиции, туда прибыли и пожарные машины.

Находившихся на вокзале людей эвакуировали, а само здание вокзала было оцеплено полицией. Власти также призвали местных жителей временно воздержаться от посещения вокзала и предупредили о возможных задержках поездов.

Представители местного оператора железнодорожных перевозок DB Regio NRW публикуют в "Твиттере" сообщения об изменениях в режиме работы вокзала.