В 10 регионах Казахстана начался отопительный сезон

CA-NEWS (KZ) - В 10 регионах Казахстана начался отопительный сезон. Об этом стало известно в ходе совещания в Министерстве по инвестициям и развитию РК.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе совещания обсуждены вопросы подготовки объектов здравоохранения, образования и жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону, а также обеспечения населения качественным углем.

По данным представителей областных акиматов, подготовка к предстоящему отопительному сезону идет к завершению.

На сегодня отопительный сезон начался в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях и городе Астана.

На текущий период по информации, предоставленной местными исполнительными органами, 10989 объектов образования или 99,99% от плана подготовлены. По объектам здравоохранения подготовлено 6246 объектов или 100%. Из запланированных к ремонту 45716 жилых домов подготовлено 45604 или 99,8%. Данная работа полностью будет завершена в ближайшее время.

По оперативным данным на 12 октября, угледобывающие компании страны с начала года добыли 84,8 млн тонн угля разных марок, что на 5,6% (4,5 млн тонн) больше за аналогичный период 2017 года. Отгрузка угля с учетом запасов на складах угледобывающих предприятий с начала года составила 80,55 млн тонн, т.е. на 1,35 млн тонн больше аналогичного периода 2017 года (79,2 млн.тонн).