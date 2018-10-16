В Казахстане объем промышленного производства вырос на 4,9%

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане объем промышленного производства вырос на 4,9%. Об этом 16 октября на заседании правительства сообщил первый вице-министр по инвестициям и развитию Роман Скляр.

По его словам, по итогам 9 месяцев года объем промышленного производства составил 104,8%, в том числе горнодобывающая 104,9%, обрабатывающая 105,1%. Положительные объемы промышленного производства сохраняются в 14 регионах.

«В горнодобывающем секторе объем добычи железной руды вырос на 7,5%. Объем цветных руд составил 102,9%. В обрабатывающей промышленности наблюдается рост и достижение годовых плановых показателей в отраслях: машиностроение на 14,5%; химическая промышленность на 8,2%; производство мебели на 5,1%, бумаги на 9,2%, резиновых и пластмассовых изделий на 2,3%», - отметил замминистра.

По транспортному комплексу индекс физического объема по итогам составил 104,6%.

«По жилищному строительству введено в эксплуатацию 8,8 млн кв. метров жилья, что составляет 111,6% к аналогичному периоду 2017 года. Всего по республике сдано 77099 единиц жилищ, в том числе 30383 индивидуальных дома. Увеличение объемов ввода жилья в сравнении с прошлым годом продолжается в 15 регионах республики», - сообщил Р.Скляр.