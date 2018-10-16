Монголы стали обладателем кубка чемпионата мира по конной стрельбе из лука

CA-NEWS (MNG) - Команда Монголии, принявшая участие в чемпионате мира по конной стрельбе из лука, прошедшем 4-8 октября в городе Сокхчо, Южная Корея, завоевала Кубок чемпионата, сообщает Montsame.

В нынешнем мировом первенстве участвовали команды из Монголии, США, России, Китая, Казахстана, Германии и других стран мира.

В состав команды Монголии вошли Э.Эрдэнэ, П.Пурэв-Очир и О.Тумэнбаяр во главе с председателем конной Федерации “Хан Монгол” Ш.Цогтхуу.

Сборная Монголии выиграла в общей сложности одну золотую, 4 серебряные и одну бронзовую медали, а в общем командном зачете заняв первое место, стала обладателем Кубка ЧМ.