Госэнергохолдинг Таджикистана прокомментировал повышение тарифов на электроэнергию с 1 ноября

CA-NEWS (TJ) - Госэнергохолдинг «Барки точик» прокомментировал повышение тарифов на электроэнергию в Таджикистане с 1 ноября.

В заявлении, опубликованном на своем официальном сайте, компания призывает потребителей своевременно оплачивать используемые киловатты для надежной и бесперебойной работы энергосистемы страны.

Холдинг подчеркивает, что для обслуживания энергосистемы республики, реконструкции существующих малых, средних и крупных ГЭС нужны немалые средства, и от стабильной работы гидростанций зависит энергообеспечение населения.

«Барки точик» напоминает, что согласно постановлению правительства республики от 25 сентября текущего года с 1 ноября текущего года тарифы на электроэнергию для всех категорий потребителей повышаются на 15%.

«По сравнению с расходами энергохолдинга данное повышение является незначительным. Прежде население платило 16,85 дирам за кВ/ч, с 1 ноября один кВт/ч электроэнергии для населения будет стоить 19,37 дирам», – отмечается в заявлении.