Суд Калифорнии отклонил претензии Алматы к Храпуновым и их сообщникам. Казахстан не согласен

CA-NEWS (KZ) - Казахстан не согласен с решением Окружного суда Калифорнии об отклонении претензий города Алматы к экс-мэру города Виктору Храпунову, его супруге Лейле и их сообщникам.

Как сообщает пресс-служба Министерства юстиции РК, факты злоупотребления В.Храпуновым должностными полномочиями на посту акима Алматы, кража совместно с членами его семьи сотни миллионов долларов США из города, попытки отмыть эти деньги в США и других странах не опровергаются.

Отмечается, что решение Окружного суда Калифорнии принято только на процедурных основаниях. Судья, рассматривающий дело, считает, что для его дальнейшего рассмотрения на территории США необходим элемент нанесения ущерба в США.

«Храпуновыми и их сообщниками создавались финансовые схемы по выводу капитала в США, шел процесс «инвестирования» в различный легитимный бизнес и недвижимость.

В результате судебного процесса, ответчики, опасаясь новых судебных тяжб и наложения обременений, начали активно выводить средства из США, в спешном порядке закрывать проекты, продавая их по явно заниженным ценам. У Ильяса Храпунова возник конфликт с бизнес партнером Джозефом Четрит, застройщиком в США, что стало основанием для новых судебных процессов.

Так, в результате процесса в штате Калифорния против Храпуновых и связанных с ними лиц удалось добиться получения налоговых и корпоративных документов по предприятиям ответчиков. Стала известна информация о финансовых схемах, корпоративных структурах, а также подставных лицах, используемых ответчиками. Эта информация стала основанием для инициирования новых судебных процессов против Храпунова и Аблязова, в том числе в штате Нью-Йорк», - говорится в сообщении.

Казахстан намерен обжаловать решение суда в Калифорнии.