Евросоюз и Туркменистан обсудили активизацию энергетического взаимодействия

CA-NEWS (TM) - Туркменистан и ЕС обсудили вопросы активизации энергетического взаимодействия, региональной безопасности, а также развития транспортно-транзитных маршрутов связывающих регион Центральной Азии со странами Европы, сообщает Радио Азатлык.



Официальная делегация Туркменистана во главе министром иностранных дел Решидом Мередовым посетила Брюссель 11-12 октября и провела встречи с руководством ЕС и Европейской Комиссии.

По информации, опубликованной на официальном сайте МИД Туркменистана, 12 октября в первой половине дня состоялась встреча делегации Туркменистана с заместителем председателя Европейской Комиссии по энергетическому союзу Марошем Шевчовичем, в ходе которой были обсуждены вопросы активизации взаимодействия Туркменистана с Европейским Союзом в энергетической сфере.

В тот же день в Брюсселе состоялась встреча туркменских чиновников с Верховным представителем ЕС по внешней политике Федерикой Могерини.

Согласно официальному сообщению, в ходе встречи были обсуждены дальнейшие аспекты сотрудничества и партнерства между Европейским Союзом и Туркменистаном, а также вопросы региональной безопасности.

Накануне, международные правозащитные организации обратились с призывом к Федерике Могерини, призывая во время встречи с главой МИД Туркменистана, обсудить важнейшие проблемы в области прав человека и добиться исполнения правительством Туркменистана конкретных обязательств в области прав человека.

"Независимые правозащитные организации не могут открыто вести свою деятельность в Туркменистане, а активисты гражданского общества, журналисты, сотрудничающие с иностранные средствами массовой информации и другие лица, критикующие правительство,

подвергаются все увеличивающемуся давлению в условиях нынешнего экономического кризиса", - говорится в совместном заявлении организаций "Туркменская Инициатива по Правам Человека" (ТИПЧ) и Международное партнерство по правам человека (IPHR).

Как отмечают наблюдатели это был первый визит Решида Мередова в Брюссель за последние 5 лет. ​

Правозащитники призвали руководство Евросоюза наглядно продемонстрировать, "что развитие тесных отношений между Евросоюзом и Туркменистаном возможно только при неукоснительном выполнении международных стандартов в области прав человека".

Обсуждалась ли тема прав человека на встрече руководства ЕС с туркменской делегацией в Брюсселе не сообщается.

По отчетам международных организаций, Туркменистан из года в год входит в списки стран с худшими показателями в области прав человека в мире.

В мае 2016 года проблема прав человека в Туркменистане стала причиной решения ЕС отложить ратификацию Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Туркменистаном.

ЕС и Туркменистан с 2011 года ведут переговоры о строительстве Транскаспийского газопровода для экспорта туркменского газа в Европу, в результате строительства газопровода по дну Каспийского моря Туркменистан получит возможность экспортировать 30 миллиардов кубометров природного газа европейским потребителям.

Туркменистан неоднократно заявлял заинтересованность в экспорте природного газа в Европу.