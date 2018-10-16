Правительство Туркменистана: Доходы выросли, курс маната остаётся стабильным

CA-NEWS (TM) - Президент Гурбангулы Бердымухамедов охарактеризовал итоги работы правительства за прошедшие девять месяцев и обозначил ключевые задачи на ближайшую перспективу, сообщает государственная пресса Туркменистана,

Вопросы экономического развития были обсуждены 12 октября на расширенном заседании правительства.

По словам президента Бердымухамедова, по некоторым отраслям достигнуты "хорошие показатели в сферах производства и услуг", которые позволили добиться роста ВВП почти на 6,2 процента.

"В нынешнем этом году, отметил президент, были также сделаны решительные шаги на пути реализации реформ по достижению основной цели – обеспечению высокого уровня и качества жизни туркменистанцев", - цитирует главу государства информационное агентство ТДХ.

Глава туркменского государства также отметил стабильность курса национального маната и рост доходов государственного бюджета, что, по его словам, дало возможность на 9 процентов увеличить размеры заработной платы.

В предыдущие годы размер заработной платы в стране увеличивался на 10% ежегодно.

Ежегодное повышение заработной платы осуществлялось в начале года. Вместе с тем, по словам местных наблюдателей, за последний год рост цен на продовольствие и услуги превысил более ста процентов.

Очередные заявления руководства страны об экономических успехах прозвучали на фоне сообщений о росте цен и дефиците основных продуктов питания, в том числе хлеба, муки, растительного масла. Население вынуждено отстаивать огромные очереди за хлебом.

В течение последнего года рост цен в Туркменистане коснулся и сферы услуг, сообщает Радио Азатлык.

Наряду с этим, в стране наблюдается задержка заработной платы и пенсионных начислений населения. Пенсионеры также вынуждены отстаивать огромные очереди для того, чтобы обналичить средства, начисляемые на пластиковые карты.

По мнению наблюдателей, Туркменистан переживает тяжелейший экономический кризис, наличие которого власти страны открыто не признают. Руководство страны и национальная пресса о проблемах населения не упоминает.

Курс доллара ЦБ Туркменистана остается неизменным с 2015 года и составляет 3.5 манатов за 1 доллар США. Но наличный обмен валют в стране запрещен. Несмотря на это, в нелегальных пунктах обмена американскую валюту покупают по 20.5-21 манатов за 1 доллар.