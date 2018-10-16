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  16 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстан не пустил на свою территорию 165 тонн продуктов из Кыргызстана, России и Узбекистана

CA-NEWS (KZ) - Государственные инспектора по карантину растений территориальных инспекций Министерства сельского хозяйства Казахстана 10-12 октября пресекли 29 попыток незаконного ввоза на территорию республики 165,5 тонн подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска из России, Кыргызстана и Узбекистана.

Как сообщает пресс-служба Минсельхоза, при проведении контроля было установлено, что 141 тонна пшеницы из РФ; 2 тонны яблок и 20 тонн винограда из КР ввезены без обязательного сопровождения фитосанитарного сертификата. Кроме того, при ввозе 2,5 тонн хурмы из Узбекистана был выявлен карантинный объект (червец Комстока — Pseudococcus comstocki (Kuwana)).

По данным нарушениям инспектора привлекли нарушителей к административной ответственности в соответствии с Кодексом РК «Об административных правонарушениях». Подкарантинная продукция была возвращена на территорию стран-экспортеров.

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