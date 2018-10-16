Президент Узбекистана утвердил соглашение о строительстве с Россией первой в Центральной Азии АЭС

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 13 октября 2018 года утвердил соглашение между правительствами России и Узбекистан о сотрудничестве в строительстве на территории РУз атомной электростанции. Об этом сообщает «Газета.uz».

Документ был подписан 7 сентября в Москве премьер-министрами двух стран по итогам 19-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Соглашение предусматривает сотрудничество по проектированию и строительству АЭС в составе двух энергоблоков на основе водо-водяного энергетического реактора по российскому проекту установленной мощностью каждого энергоблока до 1,2 ГВт.

На 18−19 октября запланирован официальный визит в Узбекистан президента России Владимира Путина.

Первую АЭС построят в районе водохранилища Тудакуль. Искусственный водоем расположен в 25 километрах к северо-востоку от Бухары. В поиске площадки исходили из таких критериев, как наличие воды, сейсмо-пассивная зона и близость систем инфраструктуры. Водоем собирает излишки воды реки Зеравшан и дополнительно подпитывается водами Амударьи через сложную систему каналов.

Площадка атомной станции расположена вдали от гор, в 700 километрах от сейсмоактивного очага Памиро-Гиндукушской зоны, есть и близость крупных промышленных инфраструктур Бухары и Навойи.

Российский «Росатом» планирует построить комплекс из двух энергоблоков. Мощность АЭС составит 2300 МВт , что должно, как планируется, покрыть до 20% от потребности страны в электроэнергии.

По расчетам властей, атомная электростанция позволит сэкономить до 4 млрд кубометров природного газа, и появляется шанс заработать до $600 млн в год.