Вступило в силу соглашение о разделении границ между Чечней и Ингушетией

CA-NEWS (CA) - Соглашение о разграничении линии административной границы между Чечней и Ингушетией вступило в силу, сообщил спикер парламента Чечни Магомед Даудов на своей странице в социальной сети Mylistory.

В сентябре главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали соглашение об определении границы между регионами, которое предусматривает равноценный обмен территориями. Парламенты республик утвердили его, передает РИА Новости.

Даудов подчеркнул, что "установление границ никоим образом не означает разделения братских чеченского и ингушского народов".

"Напротив, это будет способствовать дальнейшей интеграции наших экономик, укреплению экономического и социального взаимодействия, улучшению братских связей", — уверен спикер. Он поблагодарил Евкурова и Кадырова за то, что "взяли на себя ответственность за столь судьбоносный шаг".

"Благодаря вашей политической воле закрыта злободневная проблема, которая с разной периодичностью использовалась провокаторами всех мастей в своих попытках вбить клин между вайнахами", — заключил политик.

Вопрос об административной границе между Чечней и Ингушетией периодически возникал с начала 1990-х годов, когда две республики, входившие в состав ЧИАССР, были разделены после прихода к власти Джохара Дудаева.

В 1993 году главы Чечни и Ингушетии Джохар Дудаев и Руслан Аушев подписали договор, по которому Сунженский район, за исключением населенных пунктов Серноводск и Ассиновская, отошли к Ингушетии.

В 2012 году в Чечне создали комиссию по "уточнению и согласованию административной границы" между республиками.

Согласно новому документу, Чечне перешла горно-лесистая местность, расположенная на части Сунженского района Ингушетии, а Ингушетии — такая же территория в Надтеречном районе Чечни. Подчеркивается, что между республиками не будет постов.