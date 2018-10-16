В Узбекистане на хлопковом поле от инфаркта скончался мужчина

CA-NEWS (UZ) - 15 октября на хлопковом поле в Бозском районе Андижанской области скончался 56-летний Орифжон Солиев. По словам очевидцев, Солиев, работавший охранником в финансовом отделе в Пахтаабадском районе Андижанской области, скончался в первый же день выхода на принудительный сбор хлопка, передает centralasian.org.



Трагедия случилась 15 октября на хлопковом поле, находящемся на территории махалли «15 лет Независимости» в селе «Мирзо-Улугбек» Бозского района Андижанской области. Об этом сообщил один из сборщиков хлопка, осведомленный о подробностях случившегося.

– Мы собирали хлопок на соседнем поле. Приблизительно в 10 часов утра к нам пришла весть об этой трагедии. Мы были знакомы с Орифом. Он работал охранником в финансовом отделе Пахтаабадского района. На сбор хлопка он приехал 14 октября, устроился, а на следующий день вышел в поле. Утром он пришел в поле, собрал немного хлопка, а потом ему стало плохо с сердцем. Сборщики, которые в это время находились рядом с ним, сразу же вызвали «скорую». Однако Ориф-ака скончался до приезда врачей. Прибывшие медики констатировали инфаркт, – говорит собеседник.

В медицинском объединении Бозского района сообщили о том, что тело Орифжона Солиева было отправлено в отделение судебно-медицинской экспертизы Андижанской области.

​Как рассказал один из сборщиков хлопка, после смерти Солиева местные власти организовали медосмотр для всех сборщиков, собирающих хлопок на полях Бозского района.

– Местные власти испугались после смерти Орифжона Солиева. На хлопковое поле прибыли руководители всех местных организаций. К отряду умершего сборщика были прикреплены сотрудники СЭС. Но, к сожалению, они не смогли проконтролировать ситуацию. Так как они и сами собирают хлопок. Всем сборщикам строго-настрого поручили сказать, что мы добровольно находимся на хлопковых полях, в случае, если нагрянет проверка, – сказал он.

Стоит отметить, что 56-летний Орифжон Солиев не первый узбекистанец, скончавшийся в этом году от сердечного приступа прямо на поле одного из фермерских хозяйств. 10 октября 61-летний аксакал махалли из Кибрайского района Ташкентской области Юлдаш Ашуров, отправленный на принудительный сбор хлопка с ночевкой в Букинский район этой же области, скончался от сердечного приступа, когда собирался выйти на сбор урожая.