100 участковых пунктов полиции, совмещенных с жильем, построены в Алматинской области

CA-NEWS (KZ) - С 2014 года в Алматинской области ведется строительство 220 участковых пунктов, совмещенных с жильем. На эти цели в период за 4 года из областного бюджета выделено 3,3 млрд тенге ($8,9 млн).

Как сообщает пресс-служба акимата региона, 100 участковых пунктов полиции уже введены в эксплуатацию, до конца текущего года будет введено еще 77. В 2019 году планируется начать строительство оставшихся 43.

По итогам проводимой работы по 25 участковых пунктов полиции будут в Енбекшиказахском и Жамбылском районах, 19 - в Алакольском, 14 - Кербулакском, по 13 - Аксуском и Уйгурском, 12 - Панфиловском, по 11 - Илийском и Балхашском, 10 - Ескельдинском, по 9 - Коксуском, Кегенском, Талгарском, Райымбекском, 8 - Карасайском, по 7 - Каратальском районе, городе Талдыкорган, 6 - Сарканском районе, 2 - в городе Капшагай и 1 - в Текели.

Отмечается, что уже имеются наглядные результаты проводимой работы. Так, раскрываемость преступлений по статье «Хулиганство» за январь-сентябрь текущего года возросла на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, а на 0,4% - раскрываемость преступлений небольшой и средней тяжести.