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  16 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Карагандинской области открыты три новых пожарных поста

CA-NEWS (KZ) - В октябре в Карагандинской области начали действовать три новых пожарных поста. Они открылись в Осакаровском, Шетском и Улытауском районах.

Как сообщает пресс-служба Департамента по чрезвычайным ситуациям региона, новые посты оснащены техникой, необходимым пожарно-техническим оборудованием и инвентарем. Сотрудники смогут более оперативно реагировать на сообщения о пожарах в степи и в населенных пунктах, что поможет сократить число погибших и пострадавших в огне, минимизировать ущерб и ликвидировать пожары
на начальной стадии.

Всего на территории Карагандинской области функционируют 7 пожарных постов: в Шетском, Жанааркинском, Бухар-Жырауском, Осакаровском и Улытауском районах. Дополнительной противопожарной защитой обеспечены 16 населенных пунктов, в которых проживает более 14 тыс. человек.

За 10 месяцев благодаря пожарным постам ликвидировано 8 природных загораний.

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