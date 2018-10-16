В Астане женщина «заминировала» бизнес-центр

CA-NEWS (KZ) - В Астане женщина «заминировала» бизнес-центр.

По данным Департамента внутренних дел столицы, в Центр оперативного управления поступило сообщение от охранника бизнес-центра. Он рассказал, что ему на рабочий телефон поступил анонимный звонок от неизвестной женщины о заложенном на 3 этаже взрывном устройстве.

В ходе осмотра специалистами здания и прилегающей территории взрывного устройства не обнаружено. Из здания были эвакуированы 7 человек.

Полиция установила и задержала жительницу города, 1970 года рождения, которая из хулиганских побуждений сообщила, что в бизнес-центре заложена бомба. Как выяснили полицейские, задержанная, недовольная графиком работы и взаимоотношениями в коллективе супруга, работающего охранником, пыталась таким образом наказать сотрудников, которые неуважительно отнеслись к ее мужу.

По факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.