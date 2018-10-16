Назарбаев посетил в Актобе центр энергоэффективности

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 16 октября посетил в Актобе центр энергоэффективности.

Как сообщает пресс-служба Акорды, основными задачами центра являются демонстрация технологий альтернативной энергетики и обучение населения пользованию ими для обеспечения жилых домов горячей водой, теплом и электричеством.

Здание центра оборудовано солнечными панелями, газопоршневой станцией, геотермальной системой, а также ветрогенераторами. Здесь функционируют центр мониторинга жизнеобеспечения города и инженерных сетей ЖКХ, центр обслуживания населения, центр оперативного управления Департамента внутренних дел области, аппарат акима района «Алматы» города.

Н.Назарбаев положительно отметил внедренные новшества и подчеркнул важность использования на практике «зеленых» технологий, которые были продемонстрированы на международной выставке «ЭКСПО-2017».

Кроме того, аким города Актобе проинформировал о ходе развития областного центра и исполнении поручений, в том числе создании Актюбинской агломерации, SmartCity Актобе и общественного пространства города.