В Каракалпакстане будет создан Международный инновационный центр Приаралья

CA-NEWS (UZ) - В Самарканде 16-18 октября проходит Международный форум «Инновационные подходы для продвижения устойчивого управления и социальной стабильности в бассейне Аральского моря».

В первый день форума между Министерством инновационного развития и Международным центром биоземледелия в условиях засоления (ICBA) подписан Меморандум о взаимопонимании, сообщает Uzreport.

Документом предусмотрено создание Международного инновационного центра бассейна Аральского моря в Узбекистане. Цель меморандума - создать основу для будущих обсуждений относительно создания Центра. Центр будет расположен в г. Нукусе Республики Каракалпакстан и станет передовым центром инноваций в области исследований, трансфера технологий и образования в условиях засоления.

ICBA будет руководить процессом подготовки технико-экономического обоснования и всестороннего предложения по созданию Центра.

По итогам проведенных работ достигнуто соглашение о создании Международного инновационного центра Приаралья при Президенте Республики Узбекистан. И сегодня я с большим удовольствием и радостью хочу объявить о создании Международного инновационного центра Приаралья при Президенте Республики Узбекистан и Фонда поддержки инноваций в Приаралье», - сказал министр инновационного развития Иброхим Абдурахмонов.

Также министр призвал представителей и организаций Центрально-Азиатского региона к участию в решении последствий экологического кризиса по регионам Приаралья.