В Каракалпакстане будет создан Международный инновационный центр Приаралья

- Узбекистан, общество
- 15:06, 16 октября 2018
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CA-NEWS (UZ) - В Самарканде 16-18 октября проходит Международный форум «Инновационные подходы для продвижения устойчивого управления и социальной стабильности в бассейне Аральского моря».
В первый день форума между Министерством инновационного развития и Международным центром биоземледелия в условиях засоления (ICBA) подписан Меморандум о взаимопонимании, сообщает Uzreport.
Документом предусмотрено создание Международного инновационного центра бассейна Аральского моря в Узбекистане. Цель меморандума - создать основу для будущих обсуждений относительно создания Центра. Центр будет расположен в г. Нукусе Республики Каракалпакстан и станет передовым центром инноваций в области исследований, трансфера технологий и образования в условиях засоления.
ICBA будет руководить процессом подготовки технико-экономического обоснования и всестороннего предложения по созданию Центра.По итогам проведенных работ достигнуто соглашение о создании Международного инновационного центра Приаралья при Президенте Республики Узбекистан. И сегодня я с большим удовольствием и радостью хочу объявить о создании Международного инновационного центра Приаралья при Президенте Республики Узбекистан и Фонда поддержки инноваций в Приаралье», - сказал министр инновационного развития Иброхим Абдурахмонов.
Также министр призвал представителей и организаций Центрально-Азиатского региона к участию в решении последствий экологического кризиса по регионам Приаралья.