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  16 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Туркменских чиновников учат охранять границы от террористов

CA-NEWS (TM) - С 15 по 20 октября в Ашхабаде проходит тренинг на тему «Передовой опыт в области охраны и управления границами с целью укрепления национального и регионального потенциала по борьбе с терроризмом», организованный Региональным Центром ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА ООН) в сотрудничестве с МИД страны.

В тренинге принимают участие представители стран Центральной Азии, международных организаций, а также профильных министерств и ведомств, сообщает МИД Туркменистана.

Ранее три тренинга по противодействию терроризму в Туркменистане проводила ОБСЕ.

Отметим, что периодически на границе Туркменистана с Афганистаном происходят вооруженные столкновения пограничников с боевиками с афганской стороны.

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