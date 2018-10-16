Укрепление таджикско-туркменских культурных связей обсудили в Душанбе
- Таджикистан, общество
- 14:35, 16 октября 2018
- Просмотров: 116
CA-NEWS (TJ) - В Национальном музее Таджикистана состоялась встреча министра культуры республики Шамсиддина Орумбекзода с министро культуры Туркменистана Атагелди Шомурадовым.
Как сообщает пресс-служба ведомствка, во время встречи стороны обсудили сотрудничество между странами в сфере культуры и выступили за развитие отношений и укрепление культурных связей.
А.Шомурадов выразил благодарность правительству и Минкультуры Таджикистана за теплую встречу участников Дней культуры Туркменистана.
Ш.Орумбекзода в свою очередь выразил мнение, что Дни культуры откроют новый этап сотрудничества.
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком