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  16 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Китае 40 сотрудников заставили бегать полуобнаженными за плохую работу

CA-NEWS (CA) - В Китае сотрудников фитнес-клуба заставили бегать во дворе в нижнем белье. Таким образом работников наказали за низкие показатели по продажам, сообщает The Silver Post. Всего в этом забеге приняли участие 40 мужчин.

При этом они даже не сопротивлялись. Сотрудники фитнес-клуба уверяют, что сами опозорили своего босса и отнеслись к пробежке как к развлечению.

А вот для женщин руководство спортивного центра придумало другое наказание – их заставили отжиматься.

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