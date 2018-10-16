В монгольской пустыне Гоби нашли скелет жившего 70 млн лет назад огромного динозавра

CA-NEWS (MNG) - Во время экспедиции по пустыне Гоби (Монголия) исследователи отыскали окаменевший след травоядного двуногого динозавра, принадлежавшего к отряду орнитоподов. Размеры следа – 86 на 115 см, что близко к рекордным показателям за всю историю проведения раскопок. Динозавр, вероятно, был довольно крупным представителем своего отряда и достигал 17 м в длину,Э сообщает gordon.ua.com.

Группа японских и монгольских ученых во время совместного исследования на территории пустыни Гоби (Монголия) обнаружила скелет крупного динозавра. Об этом 11 октября сообщила пресс-служба японского Университета Окаямы, представители которого принимали участие в раскопках.

По словам специалистов, найденные кости, предположительно, принадлежат зауроподу, а их возраст достигает 70 млн лет. Эти травоядные динозавры жили в юрский и меловой периоды на всех континентах. Их длина могла превышать 20 м, а масса составляла от 15 до 30 тонн. Они могли жить в сухом климате и других экстремальных условиях.

Среди обнаруженных костей главной является тазовая и хвостовая части скелета, в частности большая бедренная кость длиной 1,55 м. Ученые отмечают, что это один из самых больших образцов, найденных в этом регионе при раскопках слоя почвы позднего мелового периода.

Во время экспедиции исследователи смогли отыскать окаменевший след травоядного двуногого динозавра, принадлежащего к отряду орнитоподов. Его размеры составляют 86 на 115 см, что близко к рекордным показателям за всю историю проведения раскопок. Динозавр, вероятно, был довольно крупным представителем своего отряда и достигал 17 м в длину, а это на 5 м больше, чем знаменитый хищный тиранозавр.

В августе 2017 года американские и аргентинские ученые обнаружили новый вид динозавра, который оказался самым крупным из известных. Ящер, названный Patagotitan mayorum, достигал в длину 37 метров, а его масса составляла 69 тонн. Он жил в меловом периоде 100 млн лет назад.