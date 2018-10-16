Получать образование, не связанное с нефтегазовой сферой, рекомендует Назарбаев молодежи

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 16 октября посетил образовательно-познавательный центр для одаренных детей «Асем» в Актюбинской области.

Как сообщает пресс-служба Акорды, воспитанники центра провели для главы государства экскурсию по учебным аудиториям и лабораторным кабинетам.

В свою очередь он рассказал представителям молодежи о стипендиальной программе «Болашак», Назарбаев Университете, Назарбаев Интеллектуальных школах и эффекте, который они оказывают на экономику страны.

«Молодежь области стремится получить образование в нефтегазовой сфере. Сегодня цены на нефть относительно стабильны, но через несколько лет они могут снизиться, а добыча – сократиться. Поэтому необходимо выбирать то образование, которое будет востребовано в будущем», - сказал глава республики.

В ходе беседы с представителями общественности он отметил, что Актюбинская область является одним из наиболее быстрорастущих регионов страны, и подчеркнул, что за 20 лет население города Актобе выросло в два раза и в настоящее время превышает полмиллиона человек.

«Благодаря богатым природным ресурсам, развитому производству и горнодобывающей отрасли Актобе стал центром Западного Казахстана. Учитывая географическое положение области, необходимо расширить транзитные возможности для торговли со странами Евразийского экономического союза», - сказал Н.Назарбаев.