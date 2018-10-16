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  17 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Telegram планирует запустить блокчейн-платформу этой осенью

CA-NEWS (CA) - Блокчейн-платформа Telegram готова на 70%, сообщают «Ведомости» со ссылкой на сентябрьскую рассылку компании инвесторам. Платформу TON планируется запустить «позже этой осенью».

Разработчики отмечают, что компонент блокчейна, необходимый для осуществления работы smart-контрактов (TON Virtual Machine), готов на 95%. Также почти готова часть блокчейна, используемая для передачи трансакций (TON Network). Сейчас активная работа ведется над созданием самого блокчейна TON — механизмов создания новых блоков и их подтверждения среди участников сети.

Блокчейн-платформа Telegram Open Network была описана в инвестиционном проспекте мессенджера перед ICO, в рамках которого компании Павла Дурова удалось привлечь $1,7 млрд. В июле было объявлено о запуске Telegram Passport — первом этапе внедрения TON. Благодаря Telegram Passport пользователи смогут загрузить свои документы, чтобы потом неограниченное количество раз авторизоваться на различных сайтах и сервисах, требующих подтверждения личности. Эти данные позднее будут перемещены в единое распределительное облако, а их владельцы смогут пользоваться криптовалютой Gram, которая станет платежным средством в рамках TON.

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