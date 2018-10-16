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  17 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президенты Туркменистана и Узбекистана провели телефонные переговоры

CA-NEWS (UZ) - Состоялся телефонный разговор между президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Лидеры двух стран отметили поступательную динамику развития межгосударственного диалога, сообщает 16 октября turkmenistan.ru.

Собеседники подчеркнули, что Туркменистан и Узбекистан вышли на качественно новый уровень взаимоотношений. При этом было отмечено наличие потенциала для дальнейшего наращивания взаимодействия в различных отраслях экономики, в числе которых транспортно-коммуникационная и агропромышленная сферы. В этой связи Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что в туркменских почвенно-климатических условиях хорошо зарекомендовала себя узбекская сельскохозяйственная техника, которую Туркменистан намерен и впредь закупать.

Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня, представляющим взаимный интерес. Президент Гурбангулы Бердымухамедов пригласил президента Шавката Мирзиеева посетить Туркменистан с официальным визитом. Приглашение было с благодарностью принято, сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам.

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