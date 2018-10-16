РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  17 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В горах под Ташкентом выпал снег толщиной 20 сантиметров

CA-NEWS (UZ) - В горах Бостанлыкского района Ташкентской области в минувшую ночь выпало примерно 20 см снега.

По сообщению издания UzNews.uz, в горах Узбекистана выпал снег. толщина снежного

По данным Узгидромета, 16 октября, днем в Узбекистане ожидаются осадки в виде дождя с переходом в снег.

Также, синоптики прогнозируют усиление ветра до 15-20 м/с, с порывами до 25 м/с. 16-17 октября температура воздуха понизится ночью до 0...+2, местами возможны заморозки до -2, днем до +5...+8 градусов.

print
  • Монголы стали обладателем кубка чемпионата мира по конной стрельбе из лука
  • Евросоюз и Туркменистан обсудили активизацию энергетического взаимодействия
  • Глава ГБАО Таджикистана заверяет что в Хороге все спокойно, подводятся итоги проделанной работы
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×