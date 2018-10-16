В горах под Ташкентом выпал снег толщиной 20 сантиметров

CA-NEWS (UZ) - В горах Бостанлыкского района Ташкентской области в минувшую ночь выпало примерно 20 см снега.

По сообщению издания UzNews.uz, в горах Узбекистана выпал снег. толщина снежного

По данным Узгидромета, 16 октября, днем в Узбекистане ожидаются осадки в виде дождя с переходом в снег.

Также, синоптики прогнозируют усиление ветра до 15-20 м/с, с порывами до 25 м/с. 16-17 октября температура воздуха понизится ночью до 0...+2, местами возможны заморозки до -2, днем до +5...+8 градусов.