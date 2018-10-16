Новая версия Winamp выйдет в 2019 году

CA-NEWS (CA) - Нидерландская компания Radionomy в 2019 году выпустит обновление для цифрового музыкального плеера Winamp — впервые с 2013 года, сообщает портал Techcrunch. Новая версия программы объединит MP3-плеер, подкасты и подписки сторонних музыкальных сервисов.

Плеер будет запущен в качестве единой платформы для мобильных устройств. Несмотря на то что для компьютеров слишком велика доля iTunes и других сервисов, обновление получит также и десктоповая версия.

Winamp — универсальный медиапроигрыватель компании Nullsoft для воспроизведения файлов мультимедиа и потоковых передач в среде Microsoft Windows.

Плеер был создан в 1997 году. Создателями программы являются Джастин Франкель и Дмитрий Болдырев. В 1999 году компанию Nullsoft за $80 млн приобрела AOL LLC. В 2004 году последние сотрудники компании Nullsoft, стоявшие у истоков разработки Winamp, покинули AOL LLC.

Количество пользователей проигрывателя Winamp увеличилось с 33 млн (февраль 2005 года) до 57 млн (сентябрь 2006 года). На конец 2009 года Winamp использовали 70 млн пользователей.

20 ноября 2013 года AOL, владеющая плеером, объявила, что отказывается от проекта Winamp. Разработка медиаплеера будет прекращена, а сайт Winamp.com с 20 декабря 2013 года должен был стать недоступным.

17 января 2014 года бельгийская компания Radionomy Group, занимающаяся интернет-радиовещанием, подтвердила покупку у корпорации AOL проигрывателя Winamp. В собственность Radionomy, помимо Winamp, перешёл каталог радиостанций SHOUTcast.