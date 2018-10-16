Президент Монголии примет участие в 12-м саммите АСЕМ и Всемирном инвестиционном форуме в Женеве

CA-NEWS (MNG) - Делегация во главе с президентом Монголии Халтмагийном Баттулгой, примет участие в 12-м саммите форума “Азия-Европа” (АСЕМ), который пройдёт 18-19 октября текущего года в Брюсселе (Бельгия) и Всемирном инвестиционном форуме в Женеве (Швейцария) с 22 по 26 октября, сообщает Montsame.



В рамках темы “Европа и Азия: глобальное партнерство для глобальных вызовов” саммит форума «Азия и Европа” обсудит вопросы расширения торговли и инвестиций и улучшения взаимодействия между двумя континентами, чтобы обеспечить устойчивое развитие и решить проблемы, вызванные изменением климата.

Ожидается, что Баттулга озвучит не только позицию страны на саммите АСЕМ, но проведет двусторонние встречи с участием глав государств и правительств, в частности с президентом Франции Э.Макроном, Канцлером Германии А.Меркель, Премьер-министром Венгрии В.Орбаном, Премьер-министром Вьетнама Нгуен Сюань Фуком, а также главами Европейского союза и Европейской комиссии для обмена мнениями по вопросам двустороннего партнерства.

Во время Всемирного инвестиционного форума Президент Х.Баттулга примет участие в саммитах и ​​мероприятиях, также выступит с докладом о политике правительства в области иностранных инвестиций, законодательстве и возможностях и условиях инвестирования в основные сектора экономики.

Президент Монголии также проведет встречи с руководителями Всемирной торговой организации, Центра международной торговли, Всемирной организации интеллектуальной собственности и Международного олимпийского комитета и ознакомится с их деятельностью.