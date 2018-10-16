В Узбекистан с Путиным приедет делегация Южного Урала

- Узбекистан, экономика
- 16:02, 16 октября 2018
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CA-NEWS (UZ) - Южноуральская делегация примет участие в первом Форуме межрегионального сотрудничества России и Узбекистана, сообщает «ФедералПресс».
В ходе мероприятия запланированы биржи контактов, заседание российско-узбекского делового совета, панельные сессии и круглые столы по межрегиональному сотрудничеству. Также компании смогут провести презентации и семинары.
Форум будет проходить 18 и 19 октября в Ташкенте.
По словам губернатора, внешнеторговый оборот с Узбекистаном вырос почти в два раза и продолжает увеличиваться. Так, за первые полгода рост составил 40%.
«Восточное направление остается для нас одним из приоритетных во внешнеторговом сотрудничестве. Челябинская область вошла в официальную делегацию России в Ташкент», — цитирует издание губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.