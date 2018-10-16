В Узбекистан с Путиным приедет делегация Южного Урала

CA-NEWS (UZ) - Южноуральская делегация примет участие в первом Форуме межрегионального сотрудничества России и Узбекистана, сообщает «ФедералПресс».



В ходе мероприятия запланированы биржи контактов, заседание российско-узбекского делового совета, панельные сессии и круглые столы по межрегиональному сотрудничеству. Также компании смогут провести презентации и семинары.

Форум будет проходить 18 и 19 октября в Ташкенте.

По словам губернатора, внешнеторговый оборот с Узбекистаном вырос почти в два раза и продолжает увеличиваться. Так, за первые полгода рост составил 40%.

«Восточное направление остается для нас одним из приоритетных во внешнеторговом сотрудничестве. Челябинская область вошла в официальную делегацию России в Ташкент», — цитирует издание губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.