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  17 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Мария Захарова опубликовала селфи в наряде из узбекской вышивки

CA-NEWS (UZ) - Глава департамента информации и печати МИД России Мария Захарова опубликовала на своей странице в Фейсбук фотографию, на которой она одета в узбекский халат-чапан из сюзане.

«Очень люблю народное искусство. Удивительным образом оно сохраняет самобытность национальной культуры и одновременно объединяет, подчеркивая общее в историческом восприятие людьми окружающего мира. Встречайте: узбекская вышивка», – написала Захарова в комментарии к фото.

Как ранее призналась Захарова российским журналистам, она не прибегает к услугам стилистов, парикмахеров или визажистов.

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