Мария Захарова опубликовала селфи в наряде из узбекской вышивки
- Узбекистан, общество
- 15:38, 16 октября 2018
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CA-NEWS (UZ) - Глава департамента информации и печати МИД России Мария Захарова опубликовала на своей странице в Фейсбук фотографию, на которой она одета в узбекский халат-чапан из сюзане.
«Очень люблю народное искусство. Удивительным образом оно сохраняет самобытность национальной культуры и одновременно объединяет, подчеркивая общее в историческом восприятие людьми окружающего мира. Встречайте: узбекская вышивка», – написала Захарова в комментарии к фото.
Как ранее призналась Захарова российским журналистам, она не прибегает к услугам стилистов, парикмахеров или визажистов.
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