Глава ГБАО Таджикистана заверяет что в Хороге все спокойно, подводятся итоги проделанной работы

CA-NEWS (TJ) - Ёдгор Файзов, глава Горно-Бадахшанской автономной области (Таджикистан), сообщил, что «В Хороге все спокойно! В противном случае, мы бы не проводили актив области». Так же он отметил, что 16 октября состоится заседание местного хукумата и актива области по итогам работ, связанных с обеспечением правопорядка в ГБАО после критики главы государства, передает Радио Озоди.

«Все областные структуры будут отчитываться о проделанной за месяц работе»,- заявил председатель ГБАО.

Указом президента Таджикистана от 1 октября Ёдгор Файзов был назначен исполняющим обязанности председателя ГБАО. Ранее он занимал должность исполнительного директора Фонда Ага Хана в Таджикистане.

В конце прошлой недели правоохранительные структуры Таджикистана заявили, что операции на территории Горно-Бадахшанской автономной области проводить не будет. Однако в отношении организованных преступных группировок и отдельных граждан, которые в течение ближайших четырех дней добровольно не сдадут огнестрельное оружие, будут приняты меры, предупреждал ранее межведомственный штаб правоохранительных органов в ГБАО в опубликованном 12 октября заявлении.

Толиб Аёмбеков, один из неформальных лидеров ГБАО 15 октября рассказал, что власти не сообщили о своих возможных планах по проведению операции против криминальных элементов. По его словам, все станет известно 16 октября, когда власти будут подводить итоги месячной работы по обеспечению правопорядка.

«Ко мне лично у местных властей вопросов не было. Нас попросили содействовать в аресте 15 человек, находящихся в розыске. 11 человек добровольно пришли в милицию, остался еще один. Все они молодые жители Хорога, которые последние шесть лет преступили закон»,-сказал Толиб Аёмбеков.

12 октября в соцсетях появилась информация о том, что в административный центр Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана для «наведения порядка» прибыли спецподразделения вооруженных сил. Председатель ГКНБ Ятимов Саймумин Сатторович и генпрокурор страны Рахмон Юсуф Ахмадзод так же находятся на месте. Об этом сообщал на своей странице в Facebook глава исполкома Форума свободомыслящих Таджикистана (ФСТ) и зампред Национального альянса Таджикистана Алим Шерзамонов.

Напомним, Эмомали Рахмон 15 сентября на встрече с активом ГБАО подверг резкой критике работу правоохранительных структур области и дал им месяц срока для наведения порядка.