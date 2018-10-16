Президент Туркменистана поручил СМИ освещать достижения в продовольственном обеспечении

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что средства массовой информации должны освещать достижения страны, в том числе в сфере обеспечении продовольственной независимости, сообщает Радио Азатлык.

Выступление президента на состоявшемся накануне правительственном заседании прозвучало на фоне дефицита и роста цен на продовольствие в стране, говорится в статье.

Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что есть много конкретных примеров того, какие достижения необходимо освещать, в том числе достижения в обеспечения страны собственной пшеницей. По мнению президента, есть необходимость информирования населения посредством СМИ.

«Есть достаточно возможностей для того, чтобы раскрыть достижения конкретными примерами. В частности, мы обеспечили себя пшеницей, достигли независимости в топливно-энергетической и транспортно-коммуникационной сферах и много других примеров, о чём необходимо регулярно рассказывать», - заявил Бердымухамедов в своём выступлении.