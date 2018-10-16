В Казахстане проданы около 450 объектов приватизации

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане проданы 444 объекта приватизации. Об этом 16 октября на заседании правительства сообщил министр финансов РК Алихан Смаилов.

По его словам, из 887 объектов комплексного плана было выставлено на продажу 524 объекта. На стадии реорганизации и ликвидации находятся 287 объектов. По 12 объектам принято решение об исключении из перечня объектов приватизации.

«Выполнение комплексного плана приватизации с учетом реорганизуемых и ликвидируемых объектов на сегодняшний день составляет 83,7%», - сказал глава ведомства.

К выставлению в текущем году было запланировано 257 объектов. Фактически выставлено 137. По 47 объектам было принято решение о реорганизации и ликвидации. Кроме того, по 14 товариществам с ограниченной ответственностью сферы автомобильных дорог (Казахавтодор) внесено предложение о приватизации единым лотом: на сегодняшний день проводится работа по их реорганизации в одно товарищество. Из выставленных объектов в текущем году продано 63 на сумму 74 млрд тенге.

В свою очередь, из 63 топовых объектов на сегодняшний день продано 17 на сумму 125 млрд тенге. К реализации в текущем году было запланировано 39 топовых объектов, из них 16 выставлено и 2 подлежат исключению на основании решений Госкомиссии. Из выставленных топовых объектов в этом году продано четыре. Остальные объекты на торгах и в стадии предпродажной подготовки и переговоров с потенциальными покупателями.