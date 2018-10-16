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  17 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Снегопад в Астане: коммунальные службы перешли на усиленный режим
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CA-NEWS (KZ) - Коммунальные службы Астаны в связи со снегопадом и гололедицей перешли на усиленный режим работы.

Как сообщает пресс-служба акимата города, на улицах задействовано более 100 единиц спецтехники. Это подметально-уборочные машины, тротуароуборочная техника, пескоразбрасыватели, шнекороторы, автогрейдеры, лаповые снегопогрузчики, фронтальные погрузчики и самосвалы. Кроме того, в ручной уборке снега задействовано 213 дорожных рабочих.

Всего на очистку столичных улиц от снега подготовлено около 1800 единиц техники. Также в уборке города будут принимать участие более 2500 рабочих. Львиную часть работ по уборке снега организовывают две крупные подрядные организации – ТОО «Астана Тазалык» и АО «Астана Зеленстрой». Парк обеих компаний превышает 400 специализированных машин.

Сотрудники предприятия заготовили песко-соляную смесь в объеме 20 тысяч кубометров и противогололедный реагент.

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