Снегопад в Астане: коммунальные службы перешли на усиленный режим

CA-NEWS (KZ) - Коммунальные службы Астаны в связи со снегопадом и гололедицей перешли на усиленный режим работы.

Как сообщает пресс-служба акимата города, на улицах задействовано более 100 единиц спецтехники. Это подметально-уборочные машины, тротуароуборочная техника, пескоразбрасыватели, шнекороторы, автогрейдеры, лаповые снегопогрузчики, фронтальные погрузчики и самосвалы. Кроме того, в ручной уборке снега задействовано 213 дорожных рабочих.

Всего на очистку столичных улиц от снега подготовлено около 1800 единиц техники. Также в уборке города будут принимать участие более 2500 рабочих. Львиную часть работ по уборке снега организовывают две крупные подрядные организации – ТОО «Астана Тазалык» и АО «Астана Зеленстрой». Парк обеих компаний превышает 400 специализированных машин.

Сотрудники предприятия заготовили песко-соляную смесь в объеме 20 тысяч кубометров и противогололедный реагент.