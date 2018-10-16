В ООН озвучили статистику о смертях на Донбассе

CA-NEWS (CA) - Статистику гибели от мин сообщил замглавы Управления ООН по координации гуманитарных вопросов в Украине Иване Бочоришвили 16 октября на пресс-конференции, посвященной итогам работы проекта "Реабилитация раненых детей" Фонда Рината Ахметова, передает «segodnya.ua».

Так, по его словам, миллионы людей ежедневно сталкиваются с опасностью погибнуть от неразорвавшегося снаряда во время похода в магазин или в школу, вспахивания земли.

«Только 30 сентября в результате действия взрывного устройства в Горловке трое детей трагически погибли, и один ребенок получил ранение. Мины представляют огромную опасность для гражданского населения. С января 2018 года погибло 92 человека. Два миллиона людей ежедневно сталкиваются с таким риском», – говорит Бочоришвили.

Как сообщает Бочоришвили, Украине и международным организациям нужно уделять внимание разминированию территории. Этот вопрос станет одним из ключевых в плане гуманитарного реагирования ООН на 2019 год. Кроме того, представитель ООН напомнил о страшной статистке смертей среди мирного жителей за последние четыре года на Донбассе.

«Количество жертв среди гражданского населения растет. С начала военных действий более 3 000 гражданских лиц погибли и почти 9 000 получили ранения. С начала 2018 года 241 человек пострадал от конфликта, 46 погибли и 195 получили ранения», – добавляет эксперт.