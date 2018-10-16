Посол Казахстана в Узбекистане подозревается в хищении $380 тыс.

CA-NEWS (KZ) - Посол Казахстан в Узбекистане изобличен в хищении бюджетных средств в особо крупном размере.

По данным Агентства РК по делам государственной службы и противодействия коррупции, дипломат подозревается в том, что, занимая ответственную государственную должность, подписал заведомо фиктивные акты выполненных работ по строительству административного здания посольства Казахстана в Узбекистане. Ущерб от его незаконных действий превысил 140 млн тенге ($380 тыс.).

Согласно данным Министерства иностранных дел, послом РК в РУз является Ерик Утембаев.