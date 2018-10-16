Часть Венесуэлы осталась без света

CA-NEWS (CA) - Авария на электростанции вызвала масштабный пожар и оставила большинство штатов Венесуэлы без света, передает korrespondent.net.



"По причине взрыва и возникшего в результате него пожара на электростанции Ла-Ареноса существуют нарушения в обслуживании электричеством юго-запада страны", - сообщил министр электроэнергетики Боливарианской Республики Луис Мотта в Instagram.

Министр отметил, что замена оборудования может занять несколько суток, однако пообещал восстановление электроснабжения в течение нескольких часов.

Он также добавил, что замена оборудования начнется, как только пожарные закончат тушение и разрешат въезд технических бригад на место происшествия.

По данным министра, по состоянию на 23:11 по местному времени поставки электроэнергии уже были частично восстановлены в штатах Карабобо и Арагуа. Вместе с тем Мотта опроверг сообщения об отсутствии света в столице страны.

В то же время газета ElUniversalранее сообщила об отсутствии электричества в 14 из 23 штатов Венесуэлы, а также в Каракасе и его пригородах.