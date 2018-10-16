Заказное убийство гражданина Таджикистана раскрыли в Санкт-Петербурге

CA-NEWS (TJ) - В Санкт-Петербурге раскрыто заказное убийство гражданина Таджикистана. Мужчина пережил нападение, совершенное в феврале. Об этом сообщают «Невские новости».

Инцидент произошел 22 февраля. Из парадной дома 63 корпус 1 по Варшавской улице в НИИ скорой помощи забрали 24-летнего приезжего с огнестрельными ранениями.

По версии следствия, в молодого человека стрелял 24-летний местный житель. Убийство из личной неприязни заказал 35-летний петербуржец. Он же организовал преступление, обеспечив киллера телефоном с SIM-картой, автомобилем ВАЗ и огнестрельным оружием. По договоренности с организатором киллер расстрелял жертву, затем сбросил пистолет в лесополосе в районе Пушкина, а машину сжег в Лужском районе. Денег за убийство он так и не получил.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Оба находятся в СИЗО, им предъявлено обвинение.

Отмечается, что гражданин Таджикистана выжил.