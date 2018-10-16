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  17 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Москве готовится открытие памятника первому президенту Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - В Москве у станции метро «Полянка» в сквере имени первого президента Узбекистана Ислама Каримова идут работы по благоустройству территории вокруг монумента.

Памятник Исламу каримову скрыт под ширмой, к которой охрана никого не подпускает. Первые фотографии памятника, снятые очевидцем, появились сегодня в соцсетях.

Дата открытия памятника пока неизвестна. Автором памятника является британец Пол Дэй.

Напомним, что скверу в Москве присвоили имя Ислама Каримова в 2016 году решением местных властей.

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