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  17 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Возбуждено дело по факту отравления строителей из Узбекистана в Москве

CA-NEWS (UZ) - Причиной отравления более трех десятков строителей-гастарбайтеров из Узбекистана в августе в Москве явились микробы сальмонеллы в несертифицированной пище, возбуждено уголовное дело, сообщила Интерфаксу представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

"По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - сказала Иванова.

Она напомнила, что 20 августа этого года рабочие были госпитализированы со стройплощадки в центре Москвы с признаками пищевого отравления. "В рамках проверки установлено, что сопроводительные документы, подтверждающие безопасность доставляемой пищевой продукции на стройплощадку, отсутствовали. Согласно экспертному заключению в пробах полуфабрикатов обнаружены патогенные микроорганизмы - сальмонеллы", - сказала Иванова.

Она отметила, что в настоящее время здоровью пострадавших ничего не угрожает, в рамках расследования назначены судебно-медицинские экспертизы.

Ранее в столичном управлении Роспотребнадзора сообщали, что заболевшие работают в ООО "Импульс" и ООО "Боэс Констракшен" на строительной площадке в Мукомольном проезде, где возводится жилой комплекс. Там же работала столовая, где раздавали готовую пищу с производства, размещенного в Северном административном округе. После инцидента работа столовой и поставщика продуктов была временно приостановлена.

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